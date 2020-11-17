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Информатор WADA — экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков

В США Сенатом принят антидопинговый "акт Родченкова"

© Sputnik / Валерий Мельников
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201117/15420497/V-SShA-Senatom-prinyat-antidopingovyy-akt-Rodchenkova.html

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Это связано с тем, что спортсмены уже попадают под санкции WADA.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт выступил с заявлением по поводу принятия Сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора WADA Григория Родченкова, пишет Sports.ru.

"USADA благодарит всех, кто участвовал в создании и принятии антидопингового закона имени Григория Родченкова (RADA), который сегодня был принят Сенатом США без возражений", - говорится в сообщении.

Напомним, данный закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых заговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Это связано с тем, что спортсмены уже попадают под санкции WADA.

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Напомним, скандал в связи с сообщениями о применении российскими спортсменами допинга разразился еще в 2016 году. Тогда был опубликован доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в котором говорилось, что в России существует государственная система подмены и сокрытия допинг-проб.​ Одним из основных информаторов Всемирного антидопингового агентства был Родченков. Из России он уехал в 2016-м.

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Впоследствии на основании показаний Родченкова для WADA было проведено расследование Международного олимпийского комитета (МОК). По его итогам более ста российских атлетов, уличенных, согласно данным МОК и WADA, в применении допинга, отстранили от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, им также пожизненно запретили участвовать в Играх.

Теги:
новый закон, закон, скандал, допинг-пробы, допинг, Россия, Россия, США, США, WADA, Спортсмен, спорт



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