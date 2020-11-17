Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС

Напомним: первый раз корабль с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и пристыковался к МКС в конце мая.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.

"Crew Dragon совершил стыковку с МКС в 07.01 мск во вторник, корабль, созданный частной компанией SpaceX по контракту с НАСА, стартовал с космодрома на мысе Канаверал накануне", - говорится в сообщении.

На борту МКС экипаж Crew Dragon встречают астронавт НАСА Кейт Рубинс и двое россиян - Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Прибывшие на орбиту на борту на борту Crew Dragon астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гровер, Шэннон Уокер, а также японский астронавт Сити Ногти будут оставаться на МКС около полугода.

SpaceX снова отправила Crew Dragon к МКС >>

Напомним: первый раз корабль с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и пристыковался к МКС в конце мая.

Запуск Crew Dragon — первый за последние девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США на космическом корабле местного производства.