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Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС

Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС

© AFP 2018 / -
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201117/15421381/Ekipazh-Crew-Dragon-pereshel-na-bort-MKS.html

Напомним: первый раз корабль с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и пристыковался к МКС в конце мая.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.

"Crew Dragon совершил стыковку с МКС в 07.01 мск во вторник, корабль, созданный частной компанией SpaceX по контракту с НАСА, стартовал с космодрома на мысе Канаверал накануне", - говорится в сообщении.

На борту МКС экипаж Crew Dragon встречают астронавт НАСА Кейт Рубинс и двое россиян - Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Прибывшие на орбиту на борту на борту Crew Dragon астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гровер, Шэннон Уокер, а также японский астронавт Сити Ногти будут оставаться на МКС около полугода.

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Напомним: первый раз корабль с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и пристыковался к МКС в конце мая.

Запуск Crew Dragon — первый за последние девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США на космическом корабле местного производства. 

Теги:
экипаж, Космос, МКС, МКС



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