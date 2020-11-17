Казахстанец год держал в трудовом рабстве узбекистанца — подробности

Потерпевший жил в сарае, пас скот и ухаживал за ним. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Торговля людьми".

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Актюбинской области руководитель фермерского хозяйства, запугивая узбекистанца расправой, держал его в трудовом рабстве. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

По словам пресс-секретаря министерства Камиля Галиева, глава фермы отобрал документы у 58-летнего гражданина Узбекистана и, угрожая физическим насилием, подвергал его трудовой эксплуатации на протяжении одного года.

Отмечается, что потерпевший жил в сарае, пас скот и ухаживал за ним.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Торговля людьми".