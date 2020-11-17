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Белорусский пастух Алексей Усиков за рулем Ауди-40, Слободка.

Казахстанец год держал в трудовом рабстве узбекистанца — подробности

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201117/15421476/Kazakhstanets-god-derzhal-v-trudovom-rabstve-uzbekistantsa--podrobnosti.html

Потерпевший жил в сарае, пас скот и ухаживал за ним. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Торговля людьми".

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Актюбинской области руководитель фермерского хозяйства, запугивая узбекистанца расправой, держал его в трудовом рабстве. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

По словам пресс-секретаря министерства Камиля Галиева, глава фермы отобрал документы у 58-летнего гражданина Узбекистана и, угрожая физическим насилием, подвергал его трудовой эксплуатации на протяжении одного года. 

Отмечается, что потерпевший жил в сарае, пас скот и ухаживал за ним.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Торговля людьми". 

Теги:
торговля людьми, рабство, Труд, Казахстан, узбекистанец



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