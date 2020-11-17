В Москве продлили дистанционное обучение для старших классов

По мнению властей, дистанционное обучение позволяет контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Учащие 6-11-х классов московских школ останутся на "дистанционке" до шестого декабря, сообщает РИА Новости.

По мнению властей, дистанционное обучение позволяет контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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"Количество инфицированных старшеклассников стабилизировалось на уровне 1,5-2,2 тысячи случаев за неделю. В основной группе риска — среди горожан старше 65 лет — регистрируется пять шесть тысяч случаев еженедельно", - говорится в информации.

Напомним, в 6-11-х классах московских школ обучается около 500 тысяч человек. Они занимаются дистанционно с 19 октября.