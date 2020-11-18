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Президент РФ В.Путин встретился с президентом США Б.Обамой

"Злится до сих пор": Пушков ответил на высказывание Обамы о статусе России

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201118/15427352/Zlitsya-do-sikh-por-Pushkov-otvetil-na-vyskazyvanie-Obamy-o-statuse-Rossii.html

Ранее экс-президент США перечислил главные, по его мнению, слабости России. Об этом он написал в своих мемуарах под названием "Земля обетованная".

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего американского президента Барака Обамы о том, что Россию некорректно называть сверхдержавой.

По словам Пушкова, в своей внешней политике Обама провалился, "споткнувшись о Россию", из-за чего "до сих пор злится". 

Напомним, что в своих мемуарах экс-глава Белого дома написал, что России "не хватало широкой сети альянсов и баз" для того, чтобы получить статус сверхдержавы. 

Также Обама не упустил возможности раскритиковать российскую экономику, которая, по его мнению, практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. 

Экс-президент перечислил и более "социальные" слабости России: это высокие показатели коррупции, неравенства общества и низкую продолжительность жизни мужского населения.

Теги:
США, Россия, Алексей Пушков, Барак Обама



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