"Злится до сих пор": Пушков ответил на высказывание Обамы о статусе России

Ранее экс-президент США перечислил главные, по его мнению, слабости России. Об этом он написал в своих мемуарах под названием "Земля обетованная".

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего американского президента Барака Обамы о том, что Россию некорректно называть сверхдержавой.

По словам Пушкова, в своей внешней политике Обама провалился, "споткнувшись о Россию", из-за чего "до сих пор злится".

Когда-то Обама назвал Россию «региональной державой». Он ошибался: это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей. Обама хотел, но не сумел « порвать в клочья российскую экономику». На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор. https://t.co/eLZKv9yvRQ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2020

Напомним, что в своих мемуарах экс-глава Белого дома написал, что России "не хватало широкой сети альянсов и баз" для того, чтобы получить статус сверхдержавы.

Также Обама не упустил возможности раскритиковать российскую экономику, которая, по его мнению, практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.

Экс-президент перечислил и более "социальные" слабости России: это высокие показатели коррупции, неравенства общества и низкую продолжительность жизни мужского населения.