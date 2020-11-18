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Главное здание Московского государственного университета

Студенты МГУ потребуют в суде вернуть часть платы за обучение

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201118/15430855/Studenty-MGU-potrebuyut-v-sude-vernut-chast-platy-za-obuchenie.html

Ранее появились сообщения о том, что некоторые студенты-платники из МГУ собираются подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчет, поскольку, по их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение качество образования снизилось.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова принял все необходимые меры для сохранения непрерывности учебного процесса в условиях пандемии, пишет РИА Новости.

Известно, что решение о перерасчете платы за обучение для студентов платных отделений принимается на уровне вуза, а не Минобрнауки РФ, заявил замминистра Андрей Омельчук.

Ранее появились сообщения о том, что некоторые студенты-платники из МГУ собираются подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчет, поскольку, по их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение качество образования снизилось.

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"Ситуация в разных вузах разная. В данном случае решение принимает не министерство, а образовательная организация", - заявил Омельчук журналистам, отвечая на вопрос о том, как и кем должно приниматься решение о перерасчете при переходе на дистанционное обучение.

Он отметил, что, говоря о том, что дистанционное обучение стоит дешевле, люди забывают о том, что для большинства преподавателей на дистанционном обучении нагрузка увеличивается, о чем говорят даже сами студенты.

"Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше (при переходе на удалённое обучение. - Прим. ред.)", - добавил Омельчук.
По его словам, вузы в целом понимают сложности, связанные с дистанционным обучением, и в этом году в большинстве своем прислушались к рекомендациям и не повысили стоимость, в том числе для студентов старшего курса.

Омельчук обратил внимание на то, что вузы, если понимают, что есть лабораторные занятия, которые надо проводить по аудитории или в лаборатории, они стараются график составлять, либо переносят их между семестрами, чтобы образовательная программа полностью была реализована, чтобы студент получил необходимые знания и не потерял в качестве своей подготовки.

Теги:
Обучение, студенты, студент, МГУ, Россия, Россия



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