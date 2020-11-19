15:53 19 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск

Стало известно, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
97 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/09/15152995.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201119/15437609/Stalo-izvestno-kogda-v-Rossii-nachnetsya-spad-zabolevaemosti-COVID-19.html

Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Спад заболеваемости почти во всех регионах России начнется уже в конце ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

"В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех", — рассказал Тавадян.

По его словам, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм дистанцирования и ношения масок.

На данный момент, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.

 

Теги:
пандемия, Россия, Россия, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Европейский локдаун: что происходит сейчас в разных городах - фотолента
Миротворцы из РФ разминировали часть территорий в Нагорном Карабахе — видео
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться