Стало известно, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19

Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Спад заболеваемости почти во всех регионах России начнется уже в конце ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

"В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех", — рассказал Тавадян.

По его словам, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм дистанцирования и ношения масок.

На данный момент, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.