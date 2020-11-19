Владимир Путин назвал обоснованными претензии граждан к государству

По словам президента, если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. У россиян всегда много обоснованных претензий к государству, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, сообщает РИА Новости.

"У граждан всегда много претензий к государству - и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития - в данном случае, в этом секторе экономики", - сказал Путин.

Также глава государства поинтересовался, увеличилось ли в России количество самозанятых после решения о возврате налогов. Егоров ответил утвердительно: "Увеличилось. У нас (количество) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день".

Напомним, в России с 1 января 2019 года появился в качестве пилотного проекта специальный налоговый режим для самозанятых.