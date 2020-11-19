Китай приостановил авиарейсы Uzbekistan Airways в Сиань

В соответствии с новыми правилами, если у пяти пассажиров тест на COVID-19 окажется положительным, рейс будет приостановлен на неделю, когда количество человек достигнет десяти — на 28 дней.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Китайский регулятор гражданской авиации временно приостановит полеты рейса Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент – Сиань, передает Синьхуа Новости. Отмечается, что пятого ноября у 11 пассажиров, осуществляющих перелет по данному маршруту, тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Приостановка полетов рейса HY501 из Ташкента в Сиань (административный центр провинции Шэньси) начнется с 23 ноября и продлится четыре недели.

В соответствии с новыми правилами, если у всех прибывающих в Китай авиапассажиров в течение трех недель выйдут отрицательные анализы на COVID-19, то авиаперевозчик получит разрешение на увеличение количества рейсов до двух раз в неделю.

В случае, если у пяти пассажиров тест на COVID-19 окажется положительным, рейс будет приостановлен на неделю, когда количество человек достигнет десяти — на 28 дней.

Кроме того, Uzbekistan Airways не имеет права переносить первоначальные квоты рейса HY501 на другие маршруты.