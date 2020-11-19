21:26 19 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари в аэропорту

Китай приостановил авиарейсы Uzbekistan Airways в Сиань

© Flickr / t_y_l
В мире
Получить короткую ссылку
17101
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201119/15440917/Kitay-priostanovil-aviareysy-Uzbekistan-Airways-v-Sian.html

В соответствии с новыми правилами, если у пяти пассажиров тест на COVID-19 окажется положительным, рейс будет приостановлен на неделю, когда количество человек достигнет десяти — на 28 дней.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Китайский регулятор гражданской авиации временно приостановит полеты рейса Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент – Сиань, передает Синьхуа Новости. Отмечается, что пятого ноября у 11 пассажиров, осуществляющих перелет по данному маршруту, тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Приостановка полетов рейса HY501 из Ташкента в Сиань (административный центр провинции Шэньси) начнется с 23 ноября и продлится четыре недели.
Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways
Sputnik / Мария Науменко
Эвакуация граждан Узбекистана из Китая — даты вылета, маршруты, билеты

В соответствии с новыми правилами, если у всех прибывающих в Китай авиапассажиров в течение трех недель выйдут отрицательные анализы на COVID-19, то авиаперевозчик получит разрешение на увеличение количества рейсов до двух раз в неделю.

В случае, если у пяти пассажиров тест на COVID-19 окажется положительным, рейс будет приостановлен на неделю, когда количество человек достигнет десяти — на 28 дней.

Кроме того, Uzbekistan Airways не имеет права переносить первоначальные квоты рейса HY501 на другие маршруты.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Европейский локдаун: что происходит сейчас в разных городах - фотолента
Главный суд XX века. Как проходил Нюрнбергский процесс — архивные кадры
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться