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В России нашли новый способ вычислять пьяниц за рулем

© Flickr / houstondwiPhotos mp
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Это не алкотестер, а средство индикации, дающее возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В России научились мгновенно вычислять водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с помощью новых приборов, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников РИА Новости.

"Это не алкотестер, а средство индикации, дающее возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение. Такие проверки должны быть внедрены", — сказал он.

По его словам, часть таких приборов может определять наличие в организме человека запрещенных веществ в слюне, другая часть — в выдыхаемом воздухе. Такие приборы сотрудники получат уже в скором времени.

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Данное устройство позволит инспектору вычленить употреблявших из транспортного потока, после чего они будут направлены на медицинское освидетельствование. При этом сесть за руль водителю сотрудник ГИБДД уже не позволит.

Теги:
ГИБДД, пьяный водитель, водитель, водители, алкоголь, алкоголь, Россия, Россия



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