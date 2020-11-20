В России нашли новый способ вычислять пьяниц за рулем

Это не алкотестер, а средство индикации, дающее возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В России научились мгновенно вычислять водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с помощью новых приборов, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников РИА Новости.

"Это не алкотестер, а средство индикации, дающее возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение. Такие проверки должны быть внедрены", — сказал он.

По его словам, часть таких приборов может определять наличие в организме человека запрещенных веществ в слюне, другая часть — в выдыхаемом воздухе. Такие приборы сотрудники получат уже в скором времени.

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Данное устройство позволит инспектору вычленить употреблявших из транспортного потока, после чего они будут направлены на медицинское освидетельствование. При этом сесть за руль водителю сотрудник ГИБДД уже не позволит.