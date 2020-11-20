В России хотят ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В России водителей следует штрафовать за превышение скорости даже на один километр в час — с такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству единоросс Александр Васильев, пишет РИА Новости.

"Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права", — пояснил депутат.

Депутат считает, что поиск лихачей за рулем повысит культуру в обществе. Он отметил, что чаще всего аварии на дорогах происходят именно из-за несоблюдения скоростного режима, и по вине нарушителей погибают люди. По его мнению, отмена порога в 20 километров в час должна сделать дороги безопаснее.

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Напомним, сейчас за превышение разрешенной скорости на 20-40 километров час полагается штраф в 500 рублей.