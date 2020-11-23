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В декабре земляне увидят уникальное космическое явление

© Depositphotos / Milangucci
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201123/15459863/V-dekabre-zemlyane-uvidyat-unikalnoe-kosmicheskoe-yavlenie-.html

По информации астрономов, впервые со времен Средневековья событие произойдет в день зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Ученые из университета Райса рассчитали, что после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на максимально близкое расстояние, передает сайт научно-технических новостей phys.org.

© Foto : NASA
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Несколько недель назад две планеты стали на одну прямую в Солнечной системе, однако для наблюдения с Земли данное явление будет доступно только в конце декабря. По информации астрономов, это произойдет в день зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года. Впервые со времен Средневековья Юпитер и Сатурн будут выглядеть как "двойная планета".

Отмечается, что выравнивание планет происходит примерно каждые два десятилетия. По словам ученого из университета Райса Патрика Хартигана, грядущая рождественская звезда уникальна тем, что объекты находятся сейчас на невероятно близком расстоянии. При безоблачном небе понаблюдать за явлением можно будет с любой точки земного шара.

Теги:
планеты, Астрономия, Космос



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