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Шоппинг в черную пятницу

Какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"

© AFP 2018 / TREVOR COLLENS
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201123/15459900/Kakie-pokupki-rossiyane-otkladyvayut-na-chernuyu-pyatnitsu.html

В прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54 тысячи рублей на ноутбук и 7,9 тысячи рублей на комплектующие.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Оказалось, что в России в "черную пятницу" больше всего интересуются электроникой, компьютерной и бытовой техникой, говорится в исследовании онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"Традиционно больше всего в "черную пятницу" россияне интересуются электроникой. В прошлом году пик интереса к категории был 29 ноября, а с 22 ноября спрос вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи "Яндекс.Маркета" искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы и были готовы потратить около 12,5 тысячи рублей", - уточняется в исследовании.

Как отмечают эксперты, многие откладывают покупку дорогостоящей техники именно на сезон распродаж. Причем не всегда гаджеты заказывают для себя - многие начинают покупать подарки к Новому году.

Россияне в основном интересуются ноутбуками и комплектующими - видеокартами и процессорами. Так, в прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54 тысячи рублей на ноутбук и 7,9 тысячи рублей на комплектующие.

Шопинг больше не приносит людям счастья - исследование >>

Помимо электроники, у россиян пользуется популярностью бытовая техника. 

Растет также спрос и на товары для красоты: патчи для глаз, филлеры для волос и сыворотки для лица.

Теги:
черная пятница, Шоппинг, покупка, Покупки, Россия, Россия



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