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В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца

Стали известны новые правила приема экзамена на права в России

© Sputnik / Алексей Филиппов
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По новым правилам "с сокращенной площадкой" главными будут навыки вождения в реальной обстановке: на автострадах, развязках и перекрестках.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В России при приеме экзаменов на водительские права по правилам с сокращенной площадкой будут уделять особое внимание навыкам вождения учеников в реальной обстановке, сообщил РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников.

По новым правилам "с сокращенной площадкой" главными будут навыки вождения в реальной обстановке: на автострадах, развязках и перекрестках.

"В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя", — сказал Черников.

Он пояснил, что несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".

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Напомним, ранее МВД России сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений, вступление в силу запланировано на 1 апреля 2021 года.

Теги:
ГИБДД, автомобили, автомобиль, права, водительское удостоверение, водитель, водители, Россия, Россия



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