В Китае из-за двух зараженных COVID оцепили аэропорт с людьми — видео

Более 10 тысяч человек оказались заперты внутри, несколько сотен рейсов были отменены, в аэропорту образовалась давка.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Шанхае из-за двух грузчиков оцепили аэропорт "Пудун", в котором находилось несколько десятков тысяч человек.

Все дело в том, что у сотрудников воздушной гавани был обнаружен коронавирус.

Выяснилось, что мужчины без масок работали с прибывшим из Северной Америки грузом, а значит, могли разнести инфекцию.

Меры были приняты быстро: все выходы и входы в аэропорт перекрыли, людей, оказавшихся взаперти, начали тестировать на COVID-19, несколько сотен рейсов были отменены.

Из-за этого в аэропорту образовалась давка. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры с места событий.

2 Shanghai Airport employees test positive for covid 19. Entire airport gets locked down with roughly 10k inside. pic.twitter.com/9iPZUdZlcl — DOM™ (@AppleDom_) November 23, 2020

Однако приказ пройти тестирование оказался неожиданным для сотрудников аэропорта, люди возмутились и устроили протесты.

За ночь руководство воздушной гавани провело 17,7 тысячи тестов. Пока обработанные образцы не выявили наличие инфекции.