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В Китае из-за двух зараженных COVID оцепили аэропорт с людьми — видео

© AFP 2018 / STR
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201124/15466188/V-Kitae-iz-za-dvukh-zarazhennykh-COVID-otsepili-aeroport-s-lyudmi--video.html

Более 10 тысяч человек оказались заперты внутри, несколько сотен рейсов были отменены, в аэропорту образовалась давка.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Шанхае из-за двух грузчиков оцепили аэропорт "Пудун", в котором находилось несколько десятков тысяч человек.

Все дело в том, что у сотрудников воздушной гавани был обнаружен коронавирус.

Выяснилось, что мужчины без масок работали с прибывшим из Северной Америки грузом, а значит, могли разнести инфекцию.

Меры были приняты быстро: все выходы и входы в аэропорт перекрыли, людей, оказавшихся взаперти, начали тестировать на COVID-19, несколько сотен рейсов были отменены.

Из-за этого в аэропорту образовалась давка. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры с места событий.

Однако приказ пройти тестирование оказался неожиданным для сотрудников аэропорта, люди возмутились и устроили протесты.

За ночь руководство воздушной гавани провело 17,7 тысячи тестов. Пока обработанные образцы не выявили наличие инфекции. 

Теги:
пандемия, коронавирус, аэропорт, Шанхай, Китай



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