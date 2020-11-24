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Почему Владимир Путин не привился от коронавируса - ответ Кремля

© Sputnik / Михаил Климентьев
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По словам Пескова, глава государства не может принимать участие в вакцинировании как доброволец - это невозможно.

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин не может быть добровольцем в испытаниях вакцины от коронавируса, а массовая прививочная кампания еще не началась, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие — это невозможно", — сказал Песков.

Напомним, что глава государства объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 11 августа. Препарат разработан в московском Центре им. Гамалеи. Тогда президент сообщил, что прививку этой вакциной сделала одна из его дочерей.

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Через два месяца в России появилась вторая вакцина от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор".

Теги:
прививки, вакцинация, Вакцина, пандемия, Карантин, коронавирус, Кремль, Кремль, Россия, Россия, Владимир Путин, Владимир Путин



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