Netflix может войти в историю по числу номинаций на "Оскар"

По мнению издания, номинации точно получат "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Манк" Дэвида Финчера. Еще один сильный претендент - "Ма Рейни: Мать блюза".

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Стриминговая площадка Netflix может установить новый рекорд по количеству проектов, одновременно выдвинутых на "Оскар", сообщает The Variety.

"В 2021 году Netflix может получить статуэтку за "Лучший фильм". Сейчас слава принадлежит студии Metro-Goldwyn-Mayer, представившей пять картин на церемонии 1937-го", - говорится в информации.

По мнению издания, номинации точно получат "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Манк" Дэвида Финчера. Еще один сильный претендент - "Ма Рейни: Мать блюза".

Также возможна номинация для "Выпускного" Райана Мерфи. А четвертым номинантом, вероятно, станет фильм Спайка Ли "Пятеро одной крови", пятым — "Полуночное небо" Джорджа Клуни, а шестым — "Фрагменты женщины" Корнеля Мундруцо.

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Напомним, 93-я премия "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.