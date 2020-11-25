Осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет в конце ноября

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Таврическом дворце в формате видеоконференции 27 ноября в 10.00 по местному времени начнется заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ во главе с председателем Верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко.

В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.

Центральной темой заседания станет законодательное обеспечение мер, принимаемых в странах-участниках СНГ из-за пандемии COVID-19.

"Будут также рассмотрены вопросы состояния и перспектив экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве, подготовки к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в 2021 году, создание Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ", - информируется в релизе.

К тому же в 12.00, в формате видеоконференции, пройдет 51-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. В нем примут участие парламентские делегации государств СНГ. В рамках встречи парламентарии рассмотрят программу Конвенции о сохранении объектов культурного наследия, а также ряд проектов модельных законов.

Отмечается, что прямая трансляция пленарного заседания будет вестись на официальном сайте МПА СНГ, а также на телеканале "Вместе-РФ".

Помимо этого, 26 ноября в Таврическом дворце пройдут заседания постоянных комиссий МПА СНГ по экономике и финансам, социальной политике и правам человека, культуре, информации, туризму и спорту.

Напомним: очередная сессия Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ должна была пройти весной текущего года, однако из-за распространения коронавируса было принято решение о ее переносе на более поздний срок. Однако работа ассамблеи по модельному законотворчеству и другим направлениям была продолжена, но уже в онлайн-режиме и в виде видеоконференций.