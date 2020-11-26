Ученые выяснили, откуда может прийти следующая пандемия

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Международная группа исследователей определила, откуда может прийти следующая пандемия.
Специалисты изучили экологические, социальные и экономические факторы, которые могут повлиять на распространение заболеваний. Также было проанализировано центральное воздушное сообщение.
В итоге на карте планеты были выделены области, в которых пересекаются сразу несколько факторов: существует взаимодействие человека с дикой природой, где перенаселены города и слабо развита система здравоохранения.
В зоне повышенного риска оказались следующие регионы:
- Африка к югу от Сахары;
- Южная Азия и Юговосточная Азия;
- западное побережье Латинской Америки.
Однако страны с высоким уровнем дохода, которые ученые не внесли в зону повышенного риска, также не стоит списывать со счетов, считает глава исследовательской группы доктор Майкл Уолш.
По его словам, несмотря на развитость системы здравоохранения в этих государствах, в них существует чрезвычайно высокий антропогенный фактор, оказывающий влияние на дикую природу.
"С помощью полученных данных люди смогут разрабатывать системы, включающие улучшение инфраструктуры здравоохранения, безопасное животноводство, сохранение среды обитания диких животных, а также контроль перемещений через крупные транспортные узлы для предотвращения следующей пандемии", — отметил специалист.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о риске совершенно новой пандемии.
По его словам, человечеству не удастся избежать новой эпидемии через три года, а в лучшем случае — через 20 лет.