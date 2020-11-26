Ученые выяснили, откуда может прийти следующая пандемия

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о риске возникновения новой пандемии. Он заявил, что она может вспыхнуть через три года, а в лучшем случае — через 20 лет.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Международная группа исследователей определила, откуда может прийти следующая пандемия.

Специалисты изучили экологические, социальные и экономические факторы, которые могут повлиять на распространение заболеваний. Также было проанализировано центральное воздушное сообщение.

В итоге на карте планеты были выделены области, в которых пересекаются сразу несколько факторов: существует взаимодействие человека с дикой природой, где перенаселены города и слабо развита система здравоохранения.

В зоне повышенного риска оказались следующие регионы:

Африка к югу от Сахары;

Южная Азия и Юговосточная Азия;

западное побережье Латинской Америки.

© University of Sydney Области, где может возникнуть следующая пандемия

Однако страны с высоким уровнем дохода, которые ученые не внесли в зону повышенного риска, также не стоит списывать со счетов, считает глава исследовательской группы доктор Майкл Уолш.

По его словам, несмотря на развитость системы здравоохранения в этих государствах, в них существует чрезвычайно высокий антропогенный фактор, оказывающий влияние на дикую природу.

"С помощью полученных данных люди смогут разрабатывать системы, включающие улучшение инфраструктуры здравоохранения, безопасное животноводство, сохранение среды обитания диких животных, а также контроль перемещений через крупные транспортные узлы для предотвращения следующей пандемии", — отметил специалист.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о риске совершенно новой пандемии.

По его словам, человечеству не удастся избежать новой эпидемии через три года, а в лучшем случае — через 20 лет.