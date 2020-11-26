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Студент работает за компьютером

Россиян лишили "права на оффлайн" во время удаленки

© CC0 / Unsplash / Tim Gouw
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201126/15483541/Rossiyan-lishili-prava-na-offlayn-vo-vremya-udalenki.html

Изначально предлагалось установить правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости россиян, исключив "право на офлайн" во время удаленной работы, говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Изначально предлагалось установить правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха. Так, удаленную работу в нерабочее время предлагалось приравнять к сверхурочной работе, оставив за дистанционным сотрудником право быть офлайн. Время взаимодействия работодателя с подчиненным в период времени отдыха работника оплачивалось бы в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы.

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Однако из принятой версии документа это право исключили.

"Перевод на "удаленку" осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым договором или дополнительным соглашением, которое подписывают обе стороны. Таким образом, перевод работника не может производиться без его согласия и не может быть основанием для снижения зарплаты", - говорится в сообщении.

Режим рабочего времени при удаленной работе устанавливается так же, как и для сотрудников в офисе, то есть прописывается в коллективном договоре, локальном нормативном акте или же в трудовом договоре и допсоглашении к нему. Период временной дистанционной работы не должен превышать шесть месяцев.

Теги:
Россия, Россия, удаленная работа, удаленка, Дистанционная работа



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