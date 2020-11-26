ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Кыргызстане предложили лишить русский язык статуса официального, с такой идеей выступил член Конституционного совещания Садирдин Торалиев, пишет телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

"Русский язык нам нужен, с ним мы многого достигли. Нужен также английский. Чем больше, тем больше нас будут уважать", - заявил Торалиев.

Напомним, что в октябре 2020 года во время встречи с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко исполнявший тогда обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров заверил, что русский язык останется официальным и что никто не намерен менять его статус.

На данный момент в Кыргызстане русский язык согласно действующей Конституции имеет статус официального.