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В Кыргызстане предложили лишить русский язык статуса официального

© Sputnik / Олег Ласточкин
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На данный момент в Кыргызстане русский язык согласно действующей Конституции имеет статус официального.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Кыргызстане предложили лишить русский язык статуса официального, с такой идеей выступил член Конституционного совещания Садирдин Торалиев, пишет телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

"Русский язык нам нужен, с ним мы многого достигли. Нужен также английский. Чем больше, тем больше нас будут уважать", - заявил Торалиев.

Напомним, что в октябре 2020 года во время встречи с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко исполнявший тогда обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров заверил, что русский язык останется официальным и что никто не намерен менять его статус.

На данный момент в Кыргызстане русский язык согласно действующей Конституции имеет статус официального.

 

Теги:
русский язык, Кыргызстан, Кыргызстан



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