Трамп назвал единственное условие, при котором покинет Белый дом

Напомним, что, по данным американских СМИ, победу на президентских выборах, прошедших 3 ноября, одержал именно Байден. Однако официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп рассказал, что готов покинуть Белый дом в случае, если коллегия выборщиков проголосует за Джо Байдена — главного претендента на президентское кресло.

Об этом Трамп впервые заявил журналистам.

"Конечно, я уступлю, и вы это знаете", — ответил американский лидер.

Между тем Трамп по-прежнему отказывается признавать свое поражение. По его словам, если выборщики предпочтут Байдена, то "они совершат ошибку".

Однако в этом случае Трамп не станет сопротивляться и покинет Белый дом.

Впрочем, до церемонии инаугурации (она назначена на 20 января) "может произойти еще много вещей", добавил действующий американский лидер.

Напомним, что президентские выборы в США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победу одержал Джо Байден.

К настоящему моменту его поздравили уже многие мировые лидеры, в том числе лидер Китая и глава ВОЗ.

Трамп, в свою очередь, регулярно заявляет о многочисленных мошенничествах в ходе выборов. Однако каких-либо конкретных фактов и доказательств он не приводит.

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Разговор с журналистами не стал исключением: Трамп вновь обвинил демократов в жульничестве и "краже" победы.

Он заявил, что получил значительно больше 74 млн голосов, однако бюллетени в его поддержку были уничтожены, а Байден, по его словам, не набрал 80 миллионов голосов.

"Я не знаю, что будет дальше. Я знаю одно, Джо Байден не получил 80 млн голосов", — убежден Трамп.

Напоследок он сравнил выборную инфраструктуру в США со странами третьего мира.

Между тем Трамп не только говорит, но и действует: действующий глава Белого дома пообещал оспорить результаты в суде и добиться пересчета голосов.

Голосование коллегии выборщиков в каждом штате пройдет 14 декабря.