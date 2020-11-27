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"Кто не слышал, тот увидит!": Кличко выпустил сборник своих крылатых фраз

© Sputnik / Михаил Палинчак
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201127/15491926/Kto-ne-slyshal-tot-uvidit-Klichko-vypustil-sbornik-svoikh-krylatykh-fraz.html

В книгу, в частности, вошли цитаты: "Мост, который устал", "Хватит шастать без настоятельной потребности", "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть" и другие.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими неожиданными высказываниями, решил, что пора все цитаты оформить в сборник.

В книгу под названием "Кто не слышал, тот увидит!" вошли 14 самых популярных изречений мэра, которые "ушли в народ".

Кличко решит сделать ставку на самоиронию и дополнил каждую фразу из сборника еще и иллюстрациями.

Он пояснил, что таким образом читатель лучше поймет, при каких обстоятельствах цитата была сказана, и о чем шла речь. 

"Я все же издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям", — рассказал Кличко в ходе презентации на своем YouTube-канале.

Книга вышла тиражом в три тысячи экземпляров за счет собственных средств Кличко. Деньги с ее продажи будут направлены в благотворительный фонд "Будущее Киева".

Также бывший боксер заявил, что не намерен останавливаться на одном сборнике и в будущем планирует издать "еще не одну книгу своих мемов".

Теги:
Киев, мэр, Украина, юмор



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