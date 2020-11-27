Узбекистан и Корея обсудили вопросы здравоохранения и фармацевтики

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере науки, образования, информационно-коммуникационных технологий, цифровизации экономики и внедрения "зеленых" технологий.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с премьер-министром Республики Корея Чон Сэ Гюном в рамках своего визита в Сеул для участия в 13-м в Форуме сотрудничества "Республика Корея – Центральная Азия", сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Узбекистана отметил, что дружественные и доверительные взаимоотношения между лидерами двух стран являются основой двустороннего сотрудничества, которое носит характер "особого стратегического партнерства".

За последние несколько лет между Узбекистаном и Южной Кореей активизировалось торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие: число созданных в Узбекистане СП увеличилось вдвое.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере науки, образования, информационно-коммуникационных технологий, цифровизации экономики и внедрения "зеленых" технологий.

Отдельное внимание также уделено вопросам кооперации в области здравоохранения и фармацевтики. Отмечена важность реализации совместных проектов в данном направлении для борьбы с коронавирусной инфекцией и другими эпидемиологическими вызовами современности.