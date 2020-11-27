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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в составе глав делегаций стран Центральной Азии, прибывших в г.Сеул для участия в 13-м в Форуме сотрудничества Республика Корея – Центральная Азия, встретился с Премьер-министром Республики Корея Чон Сэ Гюном

Узбекистан и Корея обсудили вопросы здравоохранения и фармацевтики

МИД Узбекистана
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Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере науки, образования, информационно-коммуникационных технологий, цифровизации экономики и внедрения "зеленых" технологий.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с премьер-министром Республики Корея Чон Сэ Гюном в рамках своего визита в Сеул для участия в 13-м в Форуме сотрудничества "Республика Корея – Центральная Азия", сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Узбекистана отметил, что дружественные и доверительные взаимоотношения между лидерами двух стран являются основой двустороннего сотрудничества, которое носит характер "особого стратегического партнерства".

За последние несколько лет между Узбекистаном и Южной Кореей активизировалось торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие: число созданных в Узбекистане СП увеличилось вдвое.

МИД Узбекистана
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Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере науки, образования, информационно-коммуникационных технологий, цифровизации экономики и внедрения "зеленых" технологий.

Отдельное внимание также уделено вопросам кооперации в области здравоохранения и фармацевтики. Отмечена важность реализации совместных проектов в данном направлении для борьбы с коронавирусной инфекцией и другими эпидемиологическими вызовами современности.

Теги:
Форум "Республика Корея - Центральная Азия", Сеул, Южная Корея, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



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