18:30 27 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск

Валентина Матвиенко переизбрана председателем МПА СНГ

Пресс-служба Совета Федерации РФ
В мире
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201127/15492560/Valentina-Matvienko-pereizbrana-predsedatelem-MPA-SNG.html

В заседании Совета МПА принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, сообщает РИА Новости

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Пресс-служба Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко планирует осенью посетить ряд стран СНГ

При этом отмечается, что решение было принято членами Совета МПА единогласно. Матвиенко занимает эту должность с 2011 года.

Как отметил глава Сената Казахстана Маулен Ашимбаев, Межпарламентская ассамблея играет важную роль в укреплении межпарламентского сотрудничества между государствами Содружества.

"Она стала востребованной площадкой конструктивного диалога и взаимодействия на международном уровне. Это результат работы Валентины Ивановны и, безусловно, всех коллег, представляющих парламенты стран СНГ", - заявил Ашимбаев.

Заседание Совета МПА проходит в Таврическом дворце в режиме видеоконференции. В мероприятии принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.

Теги:
председательство, Валентина Матвиенко, СНГ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Медресе и корабли: работы победителей конкурса "Исторический фотограф года"
"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться