Валентина Матвиенко переизбрана председателем МПА СНГ

В заседании Совета МПА принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что решение было принято членами Совета МПА единогласно. Матвиенко занимает эту должность с 2011 года.

Как отметил глава Сената Казахстана Маулен Ашимбаев, Межпарламентская ассамблея играет важную роль в укреплении межпарламентского сотрудничества между государствами Содружества.

"Она стала востребованной площадкой конструктивного диалога и взаимодействия на международном уровне. Это результат работы Валентины Ивановны и, безусловно, всех коллег, представляющих парламенты стран СНГ", - заявил Ашимбаев.

Заседание Совета МПА проходит в Таврическом дворце в режиме видеоконференции. В мероприятии принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.