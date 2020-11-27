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Медсестра во время вакцинации врачей

Массовая вакцинация россиян запланирована на 2021 год

© Sputnik / Георгий Зимарев
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Эксперт также допустил дальнейшее увеличение количества доз, однако лишь при участии крупного предприятия.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Центр "Вектор" сможет выпускать до 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в год, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков, информирует РИА Новости.

"Производство такой вакцины сейчас идет на "Векторе", с каждой неделей увеличивается, поскольку мы и масштабируем, и оптимизируем. <...> До пяти миллионов доз в год мы можем на существующем оборудовании выпустить, это мои оценки", - рассказал Рыжиков.

Эксперт также допустил дальнейшее увеличение количества доз, однако лишь при участии крупного предприятия.

Массовая вакцинация россиян запланирована на 2021 год.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, вакцинация, Вакцина



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