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Девушка в колл-центре

В России появится единый телефонный номер по коронавирусу

© Sputnik / Арсений Горшенин
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201127/15494307/V-Rossii-poyavitsya-edinyy-telefonny-nomer-po-koronavirusu.html

Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов, пишет РИА Новости.

По новому номеру будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию, а если потребуется — соединит с поликлиникой, скорой и другими службами.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", — уточнил Чернышенко.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона граждан до медиков.

За последние сутки в России выявили более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 

 

Теги:
пандемия, Россия, Россия, Карантин, коронавирус



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