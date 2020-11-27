В России появится единый телефонный номер по коронавирусу

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов, пишет РИА Новости.
По новому номеру будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию, а если потребуется — соединит с поликлиникой, скорой и другими службами.
"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", — уточнил Чернышенко.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона граждан до медиков.
За последние сутки в России выявили более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.