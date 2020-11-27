В России появится единый телефонный номер по коронавирусу

Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов, пишет РИА Новости.

По новому номеру будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию, а если потребуется — соединит с поликлиникой, скорой и другими службами.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", — уточнил Чернышенко.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона граждан до медиков.

За последние сутки в России выявили более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.