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Монумент борцам с коронавирусом появился в Таразе

В Казахстане появился монумент борцам с коронавирусом

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Аким Жамбылской области рассказал, что рядом с необычным монументом появятся медицинские учреждения.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Врач, полицейский, спасатель, военный и волонтер держатся за руки вокруг Земли. На вершине композиции – шанырак, окруженный ласточками, передает Sputnik Казахстан. Такой необычный монумент установили на днях в казахстанском городе Таразе.

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Для справки: шанырак - конструктивный элемент, увенчивающий купол юрты в виде решетчатой крестовины, вписанной в круг. В Казахстане является семейной реликвией, признаком продолжения рода.

Аким Жамбылской области рассказал, что рядом с монументом появятся медицинские учреждения.

С начала пандемии в Казахстане выявлено свыше 130 тысяч случаев COVID-19. Коронавирусная инфекция унесла жизни 2020 человек. С начала ноября Казахстан усилил ограничительные меры на государственной границе из-за пандемии. 

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До 1 мая 2021 года приостановили безвизовый режим для граждан 57 стран, сократили количество авиарейсов в Турцию с 33 до 20 в неделю, продлили запрет на пребывание на территории Казахстана транзитных пассажиров из Индии и Китая.

Также изменился порядок пересечения госграницы для иностранцев (это касается также членов их семей), у которых есть вид на жительство на территории Казахстана, а также тех, у кого есть родственники-граждане Казахстана.

Теги:
монумент, коронавирус, Казахстан



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