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Скульптура, представленная на 27-й Международной выставке погребальных принадлежностей

В России могут снизиться цены на ритуальные услуги

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201201/15512664/V-Rossii-mogut-snizitsya-tseny-na-ritualnye-uslugi.html

Данный законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг. Читайте подробности в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В России планируется снижение цен на ритуальные услуги, заявил в интервью "Парламентской газете" автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков.

"Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь", — сказал Жарков.

Документ, внесенный ранее в нижнюю палату, посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. В числе прочего парламентарий считает нужным:

— обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такой деятельности;

— вести реестр недобросовестных компаний;

— установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан;

— создать специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение.

Данный законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг. 

Теги:
смерть, ритуал, пандемия, Россия, Россия



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