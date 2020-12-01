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В немецком Трире автомобиль въехал в толпу людей

В немецком Трире автомобиль въехал в толпу людей

© AFP 2018 / SEBASTIAN SCHMITZ
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Ранее полиция сообщила, что водитель задержан, это гражданин Германии, ему 51 год. Среди погибших есть ребенок.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В немецком городе Трире водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, четыре человека погибли, среди них ребенок.

Ранее полиция сообщила, что водитель задержан, это гражданин Германии, ему 51 год.

По словам бургомистра Трира Вольфрама Лайбе, в результате наезда еще 15 человек ранены, в том числе тяжело.

Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (СДПГ) выехала в Трир, сообщил телеканал SWR. Туда также направляется глава земельного МВД Роджер Левенц.

Теги:
Происшествие, наезд на толпу, Германия, Германия



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