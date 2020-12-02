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Николь Кидман и Хью Грант на пресс-конференции сериала Отыграть назад

Сериал "Отыграть назад" стартовал успешнее "Игры престолов"

© AFP 2018 / Emma McIntyre
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201202/15520637/Serial-Otygrat-nazad-startoval-uspeshnee-Igry-prestolov.html

Сериал от HBO повествует об успешной женщине Грейс Фрейзер, жизнь которой изменилась после убийства мамы одноклассника ее сына.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Новый американский сериал "Отыграть назад" стартовал успешнее, чем "Игра престолов" в 2011 году, сообщает Hollywood reporter.

"Только на британском платном канале Comcast Sky Atlantic первый эпизод шоу посмотрели более 2,78 млн человек", - говорится в информации.

Сериал от HBO повествует об успешной женщине Грейс Фрейзер, жизнь которой изменилась после убийства мамы одноклассника ее сына. Муж исчезает и становится главным подозреваемым в деле об убийстве.

В главных ролях сыграли Николь Кидман и Хью Грант.

Сериал является экранизацией бестселлера по версии New York Times — книги "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц.

 

Теги:
фильм, киноиндустрия, кинорежиссер, Кино, сериал



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