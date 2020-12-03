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Каннабис в Узбекистане: будет ли легализован медицинский препарат

ООН исключила марихуану из списка самых опасных наркотиков

© AP Photo / Eric Risberg
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201203/15529260/OON-isklyuchila-marikhuanu-iz-spiska-samykh-opasnykh-narkotikov.html

Как полагают эксперты, во многих странах, которые ориентируются на ООН в реформах своих законодательств, станет легче изучать каннабис и его производные с медицинской и научной точки зрения.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла решение исключить каннабис и его производные из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, куда входят наркотики, подлежащие жесточайшему контролю.

В то же время она сохранила его в Списке I – перечне всех наркотиков, которые подпадают под международный контроль.   

"Это решение было принято не единогласно: "за" проголосовали 27 членов Комиссии, 25 выступили против и одна делегация воздержалась", - говорится в сообщении.

Как полагают эксперты, во многих странах, которые ориентируются на ООН в реформах своих законодательств, станет легче изучать каннабис и его производные с медицинской и научной точки зрения.

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Напомним, за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США. Употребление марихуаны в медицинских целях легализовано в ряде европейских стран (Италия, Чехия), а также в более чем 30 штатах США. В других государствах, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса, — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется.

 

Теги:
ООН, ООН, наркотики, марихуана



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