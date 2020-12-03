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Власти Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год

© Sputnik / Aleksei Danichev
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Вице-губернатор попросил жителей города провести праздники в кругу семьи, отказаться от корпоративов и банкетов.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Власти попросили туристов воздержаться от посещения Санкт-Петербурга на Новый год из-за коронавируса, сообщил вице-губернатор Евгений Елин, пишет РИА Новости.

"Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году... Мы говорим гостям - давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать", - сказал журналистам Евгений Елин.

Он также попросил жителей города провести праздники в кругу семьи, отказаться от корпоративов и банкетов.

Напомним, с 4 декабря в городе закроются аквапарки, океанариумы, ледовые катки, выставки, музеи, театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров.

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Кроме того, в течение пяти дней новогодних праздников (с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года) кафе и рестораны прекратят работу. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепит будет открыт только до 19.00.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург



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