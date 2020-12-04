Президент "Барселоны" объявил о желании продать Месси

Исполняющий обязанности главы клуба Карлес Тускетс сообщил об этом в эфире каталонской радиостанции RAC1.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс заявил в эфире каталонской радиостанции RAC1 о том, что прошлым летом клубу стоило продать капитана команды Лионеля Месси.

По словам Тускетса, с экономической точки зрения продажа стала бы весьма выгодной сделкой. "Сейчас нам приходится сокращать расходы на заработную плату игрокам", – добавил он.

В августе Месси отказался тренироваться в составе команды и сказал, что больше не считает себя игроком клуба. Такое решение он принял в связи с чередой неудачных выступлений "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Несмотря на свое громкое заявление, в сентябре аргентинец все же продолжил играть за "Барселону". Футболист рассказал, что планировал покинуть клуб, но руководство предупредило о необходимости выплатить отступные в 700 млн евро.

За каталонский клуб Лионель Месси выступает на протяжении всей профессиональной карьеры. В его составе 33-летний спортсмен выиграл 34 титула, а также шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Его контракт с клубом завершится летом 2021 года.