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Президент "Барселоны" объявил о желании продать Месси

© AFP 2018 / Pau Barrena
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Исполняющий обязанности главы клуба Карлес Тускетс сообщил об этом в эфире каталонской радиостанции RAC1.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс заявил в эфире каталонской радиостанции RAC1 о том, что прошлым летом клубу стоило продать капитана команды Лионеля Месси.

По словам Тускетса, с экономической точки зрения продажа стала бы весьма выгодной сделкой. "Сейчас нам приходится сокращать расходы на заработную плату игрокам", – добавил он.

В августе Месси отказался тренироваться в составе команды и сказал, что больше не считает себя игроком клуба. Такое решение он принял в связи с чередой неудачных выступлений "Барселоны" в Лиге чемпионов.

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Несмотря на свое громкое заявление, в сентябре аргентинец все же продолжил играть за "Барселону". Футболист рассказал, что планировал покинуть клуб, но руководство предупредило о необходимости выплатить отступные в 700 млн евро.

За каталонский клуб Лионель Месси выступает на протяжении всей профессиональной карьеры. В его составе 33-летний спортсмен выиграл 34 титула, а также шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Его контракт с клубом завершится летом 2021 года.

Теги:
Контракт, сделка, Футбол, Лионель Месси



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