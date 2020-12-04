Дмитрий Киселев призвал Латвию прекратить преследование журналистов

Киселев назвал действия против авторов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал власти Латвии прекратить преследование журналистов, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.

"Дмитрий Киселев назвал действия против авторов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, в Латвии заведены уголовные дела на авторов российских порталов Sputnik Латвия и Baltnews, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Служба госбезопасности провела обыски и задержала семь человек по обвинению в нарушении санкционного режима ЕС. Все задержанные - внештатные авторы порталов Sputnik и Baltnews, входящих в МИА "Россия сегодня". Сейчас юристы агентства работают над разрешением сложившейся ситуации.

В случае обвинительного вердикта суда их ожидает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Задержанные подозреваются в нарушении санкционного режима ЕС, потому что они сотрудничали с МИА "Россия сегодня", против гендиректора которого Дмитрия Киселева введены персональные санкции ЕС. Латвия толкует эту норму расширительно, распространяя ее и на агентство, но в России уже объясняли абсурдность такой трактовки.