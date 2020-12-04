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Генеральный директор МИА Россия Сегодня Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев призвал Латвию прекратить преследование журналистов

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Киселев назвал действия против авторов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал власти Латвии прекратить преследование журналистов, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.

"Дмитрий Киселев назвал действия против авторов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, в Латвии заведены уголовные дела на авторов российских порталов Sputnik Латвия и Baltnews, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Служба госбезопасности провела обыски и задержала семь человек по обвинению в нарушении санкционного режима ЕС. Все задержанные - внештатные авторы порталов Sputnik и Baltnews, входящих в МИА "Россия сегодня". Сейчас юристы агентства работают над разрешением сложившейся ситуации.

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© Sputnik / Алексей Даничев
В Латвии заведены уголовные дела на авторов российских порталов

В случае обвинительного вердикта суда их ожидает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Задержанные подозреваются в нарушении санкционного режима ЕС, потому что они сотрудничали с МИА "Россия сегодня", против гендиректора которого Дмитрия Киселева введены персональные санкции ЕС. Латвия толкует эту норму расширительно, распространяя ее и на агентство, но в России уже объясняли абсурдность такой трактовки.

Теги:
санкции, Sputnik, Sputnik, МИА "Россия Сегодня", Латвия, Латвия, Дмитрий Киселев



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