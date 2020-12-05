Кому могут отказать в вакцинации от коронавируса — ответ врачей

В Москве, а затем и по всей России, с будущей недели начнется массовая бесплатная и добровольная вакцинация. Однако привиться смогут не все - перед этой процедурой лучше проконсультироваться с медиками.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В российской столицы начинается массовая вакцинация от COVID-19. Однако гражданам необходимо учитывать ряд ограничений и показаний, которые не позволят приметь препарат в данный момент. Речь идет о тех, кто более ОРЗ, недавно поставил другую вакцину, а также о гражданах старше 60 лет. Этим категориям на первом этапе будет отказано в прививке.

Об этом РИА Новости заявила главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Первые 70 пунктов вакцинации в Москве открылись с 8.00 5 декабря. Кабинеты будут работать ежедневно до 20.00. Всем желающим и подходящим по медпоказаниям будут ставить вакцину "Спутник V", которая уже прошла необходимые стадии клинических испытаний.

"Мы будем прививать всех желающих, кто сейчас в списке, — медработников, соцслужбы, работников образования. Перед вакцинацией доктор осматривает пациента. Те же самые требования, как и к введению других иммунобиологических препаратов, других вакцин. На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания. Мы предложим данному человеку сначала выздороветь, а потом к нам прийти", — пояснила Шиндряева.

Кроме того, до прививки не допустят также беременных женщин и кормящих матерей. Соответствующее положение размещено на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Распоряжение о начале массовой вакцинации от коронавируса в России дал президент страны Владимир Путин. После Москвы на будущей неделе к массовому распространению препарата приступят и в регионах страны.

Узбекистан накануне также получил пробную партию из 100 доз "Спутник V". После процедуры регистрации и по итогам клинических испытаний республика примет решение, какую вакцину закупить, производить и использовать в борьбе с распространением коронавируса.