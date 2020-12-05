16:43 05 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск

Кому могут отказать в вакцинации от коронавируса — ответ врачей

© Sputnik / Павел Львов
В мире
Получить короткую ссылку
193 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/05/15540234.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201205/15540284/Komu-mogut-otkazat-v-vaktsinatsii-ot-koronavirusa--otvet-vrachey.html

В Москве, а затем и по всей России, с будущей недели начнется массовая бесплатная и добровольная вакцинация. Однако привиться смогут не все - перед этой процедурой лучше проконсультироваться с медиками.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В российской столицы начинается массовая вакцинация от COVID-19. Однако гражданам необходимо учитывать ряд ограничений и показаний, которые не позволят приметь препарат в данный момент. Речь идет о тех, кто более ОРЗ, недавно поставил другую вакцину, а также о гражданах старше 60 лет. Этим категориям на первом этапе будет отказано в прививке.

Об этом РИА Новости заявила главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Первые 70 пунктов вакцинации в Москве открылись с 8.00 5 декабря. Кабинеты будут работать ежедневно до 20.00. Всем желающим и подходящим по медпоказаниям будут ставить вакцину "Спутник V", которая уже прошла необходимые стадии клинических испытаний.

"Мы будем прививать всех желающих, кто сейчас в списке, — медработников, соцслужбы, работников образования. Перед вакцинацией доктор осматривает пациента. Те же самые требования, как и к введению других иммунобиологических препаратов, других вакцин. На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания. Мы предложим данному человеку сначала выздороветь, а потом к нам прийти", — пояснила Шиндряева.

Денис Мантуров лично доставил в столицу Республики образцы вакцины от COVID-19 Cпутник V.
Минпромторг РФ
В Ташкент доставлены образцы российской вакцины от коронавируса "Cпутник V"
Кроме того, до прививки не допустят также беременных женщин и кормящих матерей. Соответствующее положение размещено на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Распоряжение о начале массовой вакцинации от коронавируса в России дал президент страны Владимир Путин. После Москвы на будущей неделе к массовому распространению препарата приступят и в регионах страны.

Узбекистан накануне также получил пробную партию из 100 доз "Спутник V". После процедуры регистрации и по итогам клинических испытаний республика примет решение, какую вакцину закупить, производить и использовать в борьбе с распространением коронавируса.

Теги:
вакцинация, коронавирус, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Один из цехов Ташкентского металлургического завода
Пандемия делу не помеха: плодотворный визит Дениса Мантурова в Ташкент
Крым не дает покоя? Зачем НАТО мечтает запретить российскую армию
Крымский синдром: зачем НАТО наращивает силы в Черном море
Ташкентский металлургический завод - как он создавался
Металлургия с нового листа: как и кем создавался ТМЗ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться