Кыргызстан снял запреты на въезд в страну для граждан всех государств

Для посещения Кыргызской Республики каждый пассажир обязан иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При необходимости исследование можно будет пройти в аэропорту прибытия.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Кыргызстан отменил введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в республику, сообщает МИД страны.

"Правительством КР 4 декабря 2020 г. принято решение о возобновлении пропуска в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику через пункты пропуска международных аэропортов "Манас", "Ош", "Иссык-Куль", - заявил представитель пресс-службы.

Ранее въезд на территорию Кыргызстана был разрешен лишь гражданам 33 государств.

При этом соблюдение санитарных норм никто не отменял. При посадке в самолет, следующий в Кыргызстан, у пассажира должен быть на руках документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. срок действия такой справки не более 72 часов.

В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия.