На юге Индии за сутки неизвестной инфекцией заразилось свыше 300 человек

По данным издания, возбудитель болезни не выявлен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для дальнейшего анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Уроженец южноиндийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) умер от неизвестной болезни. Еще 315 граждан накануне были госпитализированы с похожими симптомами недиагностированного заболевания, передает газета The Hindu.

Как сообщают индийские врачи, у пациентов наблюдаются головная боль, головокружение, обмороки и признаки эпилепсии.

По данным издания, возбудитель болезни не выявлен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для дальнейшего анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы.

Представители местных органов здравоохранения предполагают, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.