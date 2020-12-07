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На юге Индии за сутки неизвестной инфекцией заразилось свыше 300 человек

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По данным издания, возбудитель болезни не выявлен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для дальнейшего анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Уроженец южноиндийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) умер от неизвестной болезни. Еще 315 граждан накануне были госпитализированы с похожими симптомами недиагностированного заболевания, передает газета The Hindu.

Как сообщают индийские врачи, у пациентов наблюдаются головная боль, головокружение, обмороки и признаки эпилепсии. 
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По данным издания, возбудитель болезни не выявлен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для дальнейшего анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы.

Представители местных органов здравоохранения предполагают, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

Теги:
врачи, медики, Медицина, инфекция, болезнь, Индия



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