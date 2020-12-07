В Красноярском крае задержаны сторонники террористической организации

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, один из которых пытался улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ.

"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонников террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в Узбекистане и РФ. – Прим. ред.), в состав которой входили граждане одной из среднеазиатских стран. …Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки намеревался убыть за границу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками УФСБ в международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовcкого при регистрации на рейс, а остальные члены организации - по месту их проживания", - говорится в информации.

В ведомстве сообщили, что фигуранты стремились расширить состав участников террористической организации. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.

Напомним, в начале декабря сотрудники силовых органов провели оперативные мероприятия, в ходе которых был задержан гражданин, занимавшийся вербовкой и отправкой молодых узбекистанцев в международную террористическую организацию "Тавхид ва жиход катибаси"* в Сирии.

В Узбекистане задержан вербовщик, отправлявший молодых людей в Сирию >>

Во время проведенного расследования стало известно, что уроженец Самаркандской области О. Хошимов во время учебы в Египте в 2019 году попал под влияние идей лидеров террористической организации. Позднее он стал принимать участие в вербовке граждан и их отправке в Сирию.

* "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад") — международная террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России