Россиянам запретят использовать чердаки для хранения вещей

С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Жильцов многоквартирных домов в России ждет много нововведений в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.

"С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания", — предупредил Кричевский.

Он допустил, что это подразумевает запрет на использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет.

Также жителям домов запрещено оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Кроме того, решетки на окнах подвалов должны открываться, но пожарные службы могут заинтересоваться и решетками на первых этажах, особенно если окна или двери указаны как эвакуационный выход.

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За перечисленные правонарушения грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, если же будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут уголовные статьи о "Нарушении требований пожарной безопасности".