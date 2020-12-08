21:49 08 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Продажа алкоголя

Сколько дней после вакцинации нельзя пить алкоголь - ответ Роспотребнадзора

© Sputnik / Руслан Кривобок
В мире
Получить короткую ссылку
10301
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201208/15561881/Skolko-dney-posle-vaktsinatsii-nelzya-pit-alkogol---otvet-Rospotrebnadzora.html

Употребление алкоголя приводит к напряжению всей системы дезинтоксикации организма, которая приводит к снижению формирования иммунитета организма.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь, пишет РИА Новости.

"Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно надо прекратить прием (алкоголя). Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня", — сказала Попова.

По ее словам, употребление алкоголя приводит к напряжению всей системы дезинтоксикации организма, которая приводит к снижению формирования иммунитета организма.

Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты >>

Напомним, в России на сегодня зарегистрировано 2 млн 515 009 случаев (+ 1%) заражения коронавирусной инфекцией, 44 159 человек умерли, 1 млн 981 526 выздоровели после COVID-19. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 489 324.

Теги:
вакцинация, Вакцина, пандемия, Карантин, коронавирус, алкоголь



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Рождественские декорации: города в преддверии праздников - фотолента
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Почему США мешают строительству "Северного потока - 2" - видео
Как узбекистанцы и таджикистанцы возвращаются домой в пандемию
Через соседей — дешевле: как узбекистанцы улетают на родину

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться