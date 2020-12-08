Сколько дней после вакцинации нельзя пить алкоголь - ответ Роспотребнадзора

Употребление алкоголя приводит к напряжению всей системы дезинтоксикации организма, которая приводит к снижению формирования иммунитета организма.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь, пишет РИА Новости.

"Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно надо прекратить прием (алкоголя). Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня", — сказала Попова.

По ее словам, употребление алкоголя приводит к напряжению всей системы дезинтоксикации организма, которая приводит к снижению формирования иммунитета организма.

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Напомним, в России на сегодня зарегистрировано 2 млн 515 009 случаев (+ 1%) заражения коронавирусной инфекцией, 44 159 человек умерли, 1 млн 981 526 выздоровели после COVID-19. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 489 324.