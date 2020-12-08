В России новинка стоит 62 990 рублей, а в США AirPods Max предлагаются за 549 долларов (примерно 40 000 рублей по текущему курсу, без учета налогов штата).

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Компания Apple анонсировала старт продаж новых беспроводных наушников полноразмерного формата AirPods Max.

Apple Apple выпустила большие наушники за 63 тысячи рублей

В России новинка стоит 62 990 рублей, а в США AirPods Max предлагаются за 549 долларов (примерно 40 000 рублей по текущему курсу, без учета налогов штата).

"Модель доступна сразу в пяти цветах, включая "космический серый" серебристый, голубой, зеленый и розовый. В Apple обещают, что каждая чашка подстроится под анатомию пользователя, а "дышащий" материал не доставит дискомфорта при долгом прослушивании музыки", - говорится в сообщении.

AirPods Max оснащены 40-миллиметровым динамическим драйвером, который обеспечит насыщенное звучание. Наушники, как и остальные модели серии AirPods Pro, получили чип H1. В компании обещают, что наушники проработают до 20 часов на одном заряде.

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Также при помощи специальных оптических датчиков определяют, когда они находятся на голове пользователя. Если поднять одну из чаш, то музыка остановится.