21:49 08 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Apple выпустила большие наушники за 63 тысячи рублей

Apple выпустила большие наушники за 63 тысячи рублей

Apple
В мире
Получить короткую ссылку
1101
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/08/15562262.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201208/15562328/Apple-vypustila-bolshie-naushniki-za-63-tysyachi-rubley.html

В России новинка стоит 62 990 рублей, а в США AirPods Max предлагаются за 549 долларов (примерно 40 000 рублей по текущему курсу, без учета налогов штата). 

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Компания Apple анонсировала старт продаж новых беспроводных наушников полноразмерного формата AirPods Max.

Apple выпустила большие наушники за 63 тысячи рублей
Apple
Apple выпустила большие наушники за 63 тысячи рублей

В России новинка стоит 62 990 рублей, а в США AirPods Max предлагаются за 549 долларов (примерно 40 000 рублей по текущему курсу, без учета налогов штата). 

"Модель доступна сразу в пяти цветах, включая "космический серый" серебристый, голубой, зеленый и розовый. В Apple обещают, что каждая чашка подстроится под анатомию пользователя, а "дышащий" материал не доставит дискомфорта при долгом прослушивании музыки", - говорится в сообщении.

AirPods Max оснащены 40-миллиметровым динамическим драйвером, который обеспечит насыщенное звучание. Наушники, как и остальные модели серии AirPods Pro, получили чип H1. В компании обещают, что наушники проработают до 20 часов на одном заряде.

Apple представила первый компьютер с собственным процессором >>

Также при помощи специальных оптических датчиков определяют, когда они находятся на голове пользователя. Если поднять одну из чаш, то музыка остановится.

Теги:
IT-технологии, технологии, Apple



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Рождественские декорации: города в преддверии праздников - фотолента
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Почему США мешают строительству "Северного потока - 2" - видео
Как узбекистанцы и таджикистанцы возвращаются домой в пандемию
Через соседей — дешевле: как узбекистанцы улетают на родину

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться