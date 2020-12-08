Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

Он был последним военным, который носил звание маршала. По данным СМИ, в конце ноября у него диагностировали COVID-19.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. На 79-м году жизни скончался последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников, пишет RT.

Он был последним военным, который носил звание маршала. По данным СМИ, в конце ноября у него диагностировали COVID-19 и пневмонию. Несколько дней назад его состояние ухудшилось.

С 1959 года Шапошников служил в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем, позже командовал звеном в Прикарпатском военном округе и работал в различных управляющих должностях.

Шапошников был министром обороны СССР с августа по декабрь 1991 года. В том же году ему присвоили звание маршала авиации. После развала СССР он стал министром обороны СНГ, но пробыл в должности недолго — ее упразднили. 11 июня 1993 года был назначен Ельциным Секретарем Совбеза России, но Верховный Совет не утвердил это решение, и Шапошников подал рапорт с просьбой снять его с этого поста.

С ноября 1995 года по март 1997-го он занимал пост генерального директора "Аэрофлота". С марта 1997 по март 2004 года Шапошников был помощником президента России, а с 2006 года — президентом Партнерства "Безопасность полетов".