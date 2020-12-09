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Сушеные яблоки

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ азербайджанских томатов и яблок

© CC0 / Pixabay / Ulrike Leone
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201209/15563461/Rosselkhoznadzor-zapretil-vvoz-v-RF-azerbaydzhanskikh-tomatov-i-yablok-.html

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана было неоднократно проинформировано о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. С 10 декабря в России запретят ввоз томатов и яблок из Азербайджана. Это решение было принято из-за обнаружения в продукции вредителей, сообщают в Россельхознадзоре.

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В федеральной службе РФ подчеркивают, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджана было неоднократно проинформировано о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", – отмечено в релизе.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз всей растительной продукции из Ферганской области в связи с выявлением в поступившей партии сушеных абрикосов опасного вредителя - капрового жука. Отмечается, что это может нанести серьезный урон урожаю растительной, в том числе зерновой, продукции России.

Теги:
Азербайджан, импорт, продукты, запрет, Россельхознадзор



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