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Два сценария пандемии в январе - ответ Роспотребнадзора

© Sputnik / Алексей Майшев
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По возможности рекомендуется проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и мест массового скопления людей.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Стало известно о двух сценариях развития ситуации с COVID-19 после новогодних праздников в России, и оба они зависят от людей, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости.

"Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", — пояснил он.

По его словам, по возможности рекомендуется проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и мест массового скопления людей. Отдельно Горелов попросил не посещать торговые центры и не пользоваться общественным транспортом, так как это места повышенного инфицирования.

Онищенко предложил отказаться от новогодних каникул в России >>

Также эксперт призвал россиян провести новогодние праздники на свежем воздухе.

Напомним, ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. 

Теги:
праздник, новогодние праздники, пандемия, Карантин, коронавирус, Роспотребнадзор, Россия, Россия



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