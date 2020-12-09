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Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве

Границы некоторых стран могут быть закрыты для России до осени 2021

© Sputnik / Максим Блинов
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Власти предполагают, что открыть границы Европы с Россией можно будет где-то после летнего сезона, в сентябре 2021 года.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Границы России с Европой, скорее всего, будут закрыты до августа-сентября, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, пишет РИА Новости.

"Мы думаем, что границы будут закрыты с Европой до августа-сентября, судя по разговорам с иностранными партнерами. Их власти предполагают, что открыть границы Европы с Россией можно будет где-то после летнего сезона. Это оптимистичный сценарий", - сказал он.

Игнатьев указал, что больше всего из-за пандемии пострадали те туроператоры России, кто работал с иностранцами. По его словам, в этом году они потеряли практически всех своих клиентов, 95–97% от их числа.

Напомним, в конце марта из-за угрозы коронавируса Россия закрыла международное авиасообщение. Исключение составляли вывозные рейсы. С начала августа полеты начали постепенно возобновлять. В частности, уже открыто сообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Южной Кореей, Японией.

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Европа по-прежнему отказывается допускать российских путешественников — страны-участницы Евросоюза оставляют без изменений регулярно обновляемый список государств, с которыми могут быть открыты внешние границы. Критериями для отбора становятся эпидемиологическая обстановка и меры для сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".

Теги:
Европа, Европа, пандемия, Карантин, коронавирус, госграница, границы, граница, Россия, Россия



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