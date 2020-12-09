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США призывают Узбекистан стать примером для других в вопросе свободы религий

Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201209/15570793/SShA-prizyvayut-Uzbekistan-stat-primerom-dlya-drugikh-v-voprose-svobody-religiy.html

Соединенные Штаты поздравляют Узбекистан с прогрессом в соблюдении свободы религий и исключения из списка особого наблюдения.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. США призывают Узбекистан стать примером в вопросе уважения религиозных прав, говорится в сообщении в Twitter Совета национальной безопасности.

"Соединенные Штаты поздравляют Узбекистан с прогрессом в соблюдении свободы религий и исключения из списка особого наблюдения. Мы призываем власти стать моделью для других, проводя дальнейшие реформы в целях защиты этого фундаментального права", - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в этом году Узбекистан был исключен из специального "списка наблюдения" за свободой вероисповедания на основании реформ последних лет, проводимых в государстве. 

В своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что ситуация со свободой вероисповедания в стране резко улучшилась и дальнейшее укрепление межнационального согласия и межрелигиозной толерантности является важной задачей для страны.

Власти США исключили Узбекистан из спецсписка нарушителей религиозных свобод >>

В декабре 2018 года Белый дом поместил Узбекистан в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод. В конце 2019 года страна была оставлена в этом списке. Ранее Узбекистан входил в список стран, "внушающих особую обеспокоенность", в соответствии с законом США 1998 года о международной религиозной свободе.

 

Теги:
религия, Узбекистан, Узбекистан, США, США



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