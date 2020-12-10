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Иван Дорн

Иван Дорн запишет музыку к новым сериям "Ну, погоди!"

Instagram/dorn_ivan
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По словам председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Музыку для новых серий мультфильма "Ну, погоди!" напишет Иван Дорн, сообщает РИА Новости.

"Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура", - рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Иван Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. В 2010 году Дорн начал сольную карьеру, выпуская свои песни, среди которых "Стыцамэн", "Бигуди", "Северное сияние" и другие. В июне 2012-го журнал Billboard Russia поместил Ивана Дорна на обложку как "главного героя молодых музыкантов". 14 апреля 2017 года вышел новый студийный альбом Open the Dorn, записанный в Америке.

В 2018-м активно занялся благотворительностью. Запустил проект по сбору средств и строительству танцевальной школы для Masaka Kids Africana в Уганде. Проект был освещен Billboard, Complex и другими крупными изданиями. Осенью 2018 года совместно с "Кураж Базар" также запустил сбор средств в помощь украинским музыкальным школам, нуждающимся в музыкальных инструментах.

"Союзмультфильм" начал работу над новыми сериями "Ну, погоди!" в 2020-м. В первом сезоне ожидаются 52 серии, в настоящее время студия уже показала образы главных героев - Зайца и Волка, которых озвучат Дмитрий Хрусталев и Гарик Харламов.

"Союзмультфильм" представил трех новых персонажей "Ну, погоди!" — фото >>

Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". 

Теги:
музыканты, музыкант, музыка, мультфильм



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