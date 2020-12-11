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В Pantone назвали главные цветовые тренды 2021 года — видео

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201211/15576863/V-Pantone-nazvali-glavnye-tsvetovye-trendy-2021-goda.html

В исследовательском центре отмечают, что цвета Illuminating и Ultimate Gray независимы друг от друга, но обретают новые краски, когда находятся вместе.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Международный институт цвета Pantone определил два главных оттенка 2021 года - яркий желтый и классический серый.

В исследовательском центре отмечают, что цвета Illuminating и Ultimate Gray независимы друг от друга, но обретают новые краски, когда находятся вместе.

Для наглядного визуального воспроизведения в институте опубликовали видео.

"Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощает силу и позитив", - объясняют в Pantone.

Напомним, что в 2020 году главным цветом был назван классический синий (Classic Blue).

Теги:
модные тренды, тренды, цвета



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