В Pantone назвали главные цветовые тренды 2021 года — видео

В исследовательском центре отмечают, что цвета Illuminating и Ultimate Gray независимы друг от друга, но обретают новые краски, когда находятся вместе.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Международный институт цвета Pantone определил два главных оттенка 2021 года - яркий желтый и классический серый.

В исследовательском центре отмечают, что цвета Illuminating и Ultimate Gray независимы друг от друга, но обретают новые краски, когда находятся вместе.

Для наглядного визуального воспроизведения в институте опубликовали видео.

"Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощает силу и позитив", - объясняют в Pantone.

Напомним, что в 2020 году главным цветом был назван классический синий (Classic Blue).