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ФСБ России

В Карачаево-Черкесии при попытке задержания преступник взорвал себя

© Sputnik / Павел Лисицын
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Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. При взрыве в Карачаево-Черкесии легкие ранения получили шесть силовиков, среди гражданских обошлось без пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАК.

При попытке задержания себя взорвал преступник.

"В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданских лиц нет", - говорится в релизе.

Личность взорвавшего себя человека выясняется.

Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия.

Теги:
Взрыв, взрыв, ФСБ, Борьба с терроризмом, Террористы, теракт, Россия, Россия



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